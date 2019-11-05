ГБР оголосила підозри п'яти посадовцям Міноборони

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Підозри оголошено генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ та чотирьом високопосадовцям ГУ ЗСУ

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба під час брифінгу заявив, що сьогодні розпочато оголошення підозр і оголошено підозри пяти високопосадовцям Міністерства оборони України, які відповідальні за закупівлю бракованих бронежилетів. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вони були і є відповідальними за прийом та контроль якості речового майна під час закупівлі та виробництва.

"За попередньою змовою вони здійснили закупівлю неякісного речового майна для Збройних сил України за завищеними цінами та майна, яке не відповідає технічним вимогам. Мова йде про бронежилети 1-4 класу захисту, які прострілюються", - зазначив Труба.

Підозри оголошено генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ та чотирьом високопосадовцям ГУ ЗСУ. Це заступники управлінь і начальник відділу.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у місцях проживання посадових осіб Міноборони України. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що обшуки проводилися в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для ЗСУ. Так, мова йде про закупівлю 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тис. бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.

Крім того, Державне бюро розслідувань оприлюднило фрагменти записів телефонних розмов неназваних людей про постачання бронежилетів. За інформацією ДБР, представлені записи свідчать про те, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, прийняли продукцію у виробника.