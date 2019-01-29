У ГБР назвали кількість розслідуваних кримінальних справ

На сьогодні Держбюро розслідує майже 3,5 тис. кримінальних проваджень

На сегодняшний день Государственное бюро расследований ведет следствие в почти 3,5 тыс. уголовных производств. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня ГБР расследует почти 3,5 тыс. уголовных производств.

"Больше всего их расследуют следователи территориального управления в Полтаве. 2600 уголовных производств поступили из других органов", - сказал Труба.

Он подчеркнул, что большинство дел касаются правоохранительных органов и лиц, которые совершили военные преступления.

"В более чем тысяче уголовных производств фигурируют правоохранители. В 66 производствах - фигурируют судьи. В 3 - народные депутаты. В 25 - должностные лица категории "А", - добавил Труба.

Напомним, ранее стало известно, что Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР расследовать происхождение миллионов гривен от фирм-доноров политической партии "Оппозиционный блок".

Ранее также Государственное бюро расследований отказалось регистрировать уголовное производство по факту разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.