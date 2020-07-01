В ДБР назвали кількість розслідуваних проваджень по справах Майдану

У червні повідомили підозри восьми особам
Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану". Протягом червня ДБР повідомило вісім підозр у даних справах.
Про це йдеться у звіті ДБР про "справи Майдану".
зокрема, нові підозри були повідомлені:
Наголошується, що Держбюро проводить систематичну роботу з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів під час протестів у 2013-2014 роках.
"У виробництві спеціального слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань щодо розслідування справ Майдану" станом на кінець червня 2020 знаходиться 76 кримінальних проваджень", - зазначили в ДБР.
Раніше РБК-Україна писало, що суд виправдав колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич по справі "Автомайдану".
Також повідомлялося, що на початку червня зірвалося розгляд справи про розстріли на Майдані.
Автор: Игорь Литвиненко