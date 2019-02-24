ДБР у Київській області затримала поліцейського на хабарі

Поліцейського затримали при отриманні 3 тис доларів

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции во время получения 3 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, вместе с полицейским задержали посредника. По предварительной информации, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковской полиции требовал и получил от гражданина денежные средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному полицейскому о подозрениях по предварительной квалификацией "вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

РБК-Украина писало, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий, разоблачили командира одной из воинских частей на вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тыс. долларов.

Кроме того, в Запорожской области следователи Государственного бюро расследований задержали военного комиссара во время получения взятки за непризов на военную службу.