ДБР допустили до таємних даних в межах розслідування захоплення кораблів в Керченській протоці

Генеральний штаб Збройних Сил України на виконання ухвали суду надав доступ до Стратегічного плану застосування Збройних сил України співробітникам Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України у Facebook.

Зазначається, що Генштаб опрацював ухвалу Печерського районного суду міста Києва про надання доступу до Стратегічного плану застосування ЗС України.

"Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує дії керівництва держави при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого їх взяли у полон.

Нагадаємо, ДБР вилучило документацію і проводить їх експертизу в рамках розслідування кримінального провадження про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.