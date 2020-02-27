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ДБР співпрацюватиме з правоохоронними органами Ізраїлю

Новини » Політика     27.02.2020 - 20:59
ДБР співпрацюватиме з правоохоронними органами Ізраїлю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сторони обговорили шляхи співпраці та обміну досвідом

Державне Бюро Розслідувань співпрацюватиме з правоохоронними органами Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що керівництво ДБР зустрілося з надзвичайним і повноважним послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном, заступником посла Йоавом Бистрицьки та поліцейським аташе, представником Міністерства громадської безпеки і поліції Ізраїлю в країнах СНД та Балтії Ігорем Шмойшем.

"Державне бюро розслідувань щойно стало правоохоронним органом, тому нам буде дуже в нагоді досвід ізраїльських колег. Зокрема, щодо ефективного розслідування військових злочинів, повернення активів з-за кордону та інформаційних технологій", - розповіла в. о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Також сторони обговорили шляхи співпраці та обміну досвідом між Державним бюро розслідувань та правоохоронними органами Ізраїлю.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва надав дозвіл ДБР вилучити у компанії Google відео, на якому народна депутатка Софія Федина та волонтерка Олена Самбул (Маруся Звіробій) могли погрожувати президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва у "справі Майдану".

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