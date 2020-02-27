ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стороны обсудили пути сотрудничества и обмена опытом

Государственное Бюро Расследований будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что руководство ГБР встретилось с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом, заместителем посла Йоавом Быстрицьки и полицейским атташе, представителем Министерства общественной безопасности и полиции Израиля в странах СНГ и Балтии Игорем Шмойшем.

"Государственное бюро расследований только стало правоохранительным органом, поэтому нам будет очень полезен опыт израильских коллег. В частности, по эффективному расследованию военных преступлений, возвращению активов из-за рубежа и информационным технологиям", - рассказала и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Также стороны обсудили пути сотрудничества и обмена опытом между Государственным бюро расследований и правоохранительными органами Израиля.

Напомним, Печерский райсуд Киева предоставил разрешение ГБР изъять у компании Google видео, на котором народный депутат София Федина и волонтер Алена Самбул (Маруся Зверобой) могли угрожать президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева по "делу Майдана".