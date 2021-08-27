"Газпрому", можливо, доведеться продати "Північний потік 2", - ЗМІ

Поразка Nord Stream 2 AG (дочірня компанія "Газпрому") у Вищому земельному суді Дюссельдорфа, якщо її не вдасться оскаржити, фактично означає, що російська компанія зможе використовувати лише половину потужності газопроводу.

"Від продажу газопроводу нікуди не дітися", - вказується в статті.

Європейські правила вимагають, щоб видобувна компанія і оператор інфраструктури були розділені. В іншому випадку 50 відсотків потужностей має бути зарезервовано під незалежного постачальника.

Однак в Росії "Газпром" володіє монопольним правом на експорт газу по трубопроводу, так що жодна компанія не зможе заповнити другу половину труби.