У Путіна відреагували на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини
Фото: президент РФ Володимир Путін (Sasha Mordovets / Getty Images)
Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку - 2" від вимог газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.
"Скоріше це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії", - сказав Пєсков.
Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.