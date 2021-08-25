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У Путіна відреагували на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини

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Москва, Середа 25 серпня 2021 13:18
У Путіна відреагували на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини Фото: президент РФ Володимир Путін (Sasha Mordovets / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку - 2" від вимог газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.

"Скоріше це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії", - сказав Пєсков.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Нагадаємо, Оператор ГТС відреагував на рішення суду Німеччини.

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Північний потік-2 Володимир Путін
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