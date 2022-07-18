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В "Газпромі" списали на форс-мажор скорочення поставок газу в Європу, - ЗМІ

Фото: в "Газпроме" списали на форс-мажор сокращение поставок газа в Европу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

"Газпром" повідомив принаймні одного великого покупця про форс-мажор на постачання газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, лист компанії датований 14 липня, у ньому йдеться про неможливість виконати зобов'язання через "надзвичайні обставини", які, нібито від неї не залежать.

Йдеться про постачання "Північним потоком".

Як повідомлялось, російський газопровід "Північний потік-1" вранці в понеділок, 11 липня, зупинився на планове обслуговування. За графіком воно має тривати до ранку 21 липня.

Нагадаємо, що у червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи.

Водночас влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу, а мешканців попередили про зростання цін на газ.

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