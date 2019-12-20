У "Газпромі" підтвердили, що переговори щодо транзиту газу продовжаться у п'ятницю

Російський "Газпром" продовжить переговори з Україною з газових питань в п'ятницю в Мінську після консультацій у Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Переговори по газу з Україною продовжаться у п'ятницю в Мінську", - повідомили в компанії.

Як пояснили в "Газпромі", переговори будуть "не технічні".

Раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявляв, що угода по транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися в п'ятницю, 20 грудня. Однак місце проедения він не назвав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що сьогодні під час переговорів з транзиту газу були напрацьовані основні принципи угод, які вимагають додаткового узгодження на політичному рівні.