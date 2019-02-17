"Газпромбанк" заблокував рахунки венесуельського нафтоконцерну PDVSA

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"Газпромбанк" хоче уникнути потрапляння під санкції США

Управління російського "Газпромбанку" заблокувало рахунки венесуельського державного нафтоконцерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела видання, керівництво "Газпромбанку" вирішило заблокувати рахунки венесуельської компанії PDVSA, яка раніше була звинувачена у виведенні коштів з країни через російських банк.

"Рахунки PDVSA наразі заблоковані. Як ви розумієте, операції по ним не можна проводити", - розповіли джерела.

У виданні зазначили, що завдяки таким крокам російський "Газпромбанк" намагається уникнути потрапляння під санкції Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що венесуельська державна нафтова компанія Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк".

Як писало РБК-Україна, 28 січня США ввели нові жорсткі фінансові санкції, спрямовані на блокування доступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро до нафтових доходів країни.

У відповідь президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що нові санкції США стосовно компанії PDVSA спрямовані на те, щоб отримати контроль над Citgo - американським підрозділом національної нафтової компанії.