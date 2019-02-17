ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Газпромбанк" заблокував рахунки венесуельського нафтоконцерну PDVSA

Новини » Політика    17.02.2019 - 17:10
"Газпромбанк" заблокував рахунки венесуельського нафтоконцерну PDVSA
Ілюстративне фото (angelopo.com)

"Газпромбанк" хоче уникнути потрапляння під санкції США

Управління російського "Газпромбанку" заблокувало рахунки венесуельського державного нафтоконцерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела видання, керівництво "Газпромбанку" вирішило заблокувати рахунки венесуельської компанії PDVSA, яка раніше була звинувачена у виведенні коштів з країни через російських банк.

"Рахунки PDVSA наразі заблоковані. Як ви розумієте, операції по ним не можна проводити", - розповіли джерела.

У виданні зазначили, що завдяки таким крокам російський "Газпромбанк" намагається уникнути потрапляння під санкції Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що венесуельська державна нафтова компанія Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) переводить свої рахунки в російський "Газпромбанк".

Як писало РБК-Україна, 28 січня США ввели нові жорсткі фінансові санкції, спрямовані на блокування доступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро до нафтових доходів країни.

У відповідь президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що нові санкції США стосовно компанії PDVSA спрямовані на те, щоб отримати контроль над Citgo - американським підрозділом національної нафтової компанії.

Три літаки США з гуманітарною допомогою для Венесуели прибули в Колумбію Мадуро має залишити посаду президента Венесуели, - Пенс
Новини України Венесуэласчета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся