З "Газпрому" звільнили співробітників, які програли Стокгольмський арбітраж

Члени правління "Газпрому" відповідали за відносини з "Нафтогазом"

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" сообщил об увольнении заместителей главы правления Александра Медведева, Валерия Голубева и Всеволода Черепанова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook написал, что эти сотрудники выступали свидетелями в Стокгольме.

"Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа Нафтогаза. И был свидетелем в Стокгольме", - сообщил он.

При этом он добавил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер "дистанцировался от арбитража сразу после представления нами встречного иска по транзиту".

Напомним, заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев участвовал в последнем раунде переговоров о транзите российского газа через Украину, которые состоялись в январе 2019 года в Брюсселе.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.