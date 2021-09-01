"Газпром" чекає падіння запасів в українських ПСГ на 30% в порівнянні з минулим роком

Російський монополіст "Газпром" провів розрахунки закачування газу в підземні сховища (ПСГ) України перед початком опалювального сезону. Очікує скорочення обсягів на 30% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті " Газпрому ".

"В українських ПСГ, згідно з прогнозом, до 12 жовтня при збереженні поточних темпів закачування буде на 30% або на 8 млрд куб.м газу менше, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

"Газпром" також наводить дані Gas Infrastructure Europe, згідно з якими запаси газу в європейських підземних сховищах на 30 Серпня залишаються на мінімальному за багато років рівні.

"Сезон відбору газу з ПСГ в Європі минулого року розпочався 12 жовтня. При збереженні поточних темпів закачування можна прогнозувати, що до 12 жовтня цього року в сховищах буде близько 78 млрд куб.м газу. Це означає, що не буде заповнено 25% або 17 млрд куб.м газу з 66,2 млрд куб. м, відібраних минулої зими", - йдеться в повідомленні "Газпрому".