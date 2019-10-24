"Газпром" змушений продовжити транзит газу через Україну, - НБУ

Російський газовий монополіст "Газпром" у 2020 році буде змушений продовжити транзит газу через Україну і прокачати не менше 50 млрд кубометрів . Про це на брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до 2020 року Росія може піти на припинення транзиту газу, однак таке припинення буде тимчасовим.

"Ми виходимо з того, які зараз є контрактні зобов'язання "Газпрому", обсяги в сховищах, а також коли нові газопроводи будуть введені в дію. Враховуючи всі ці фактори, для того, щоб виконати свої зобов'язання "Газпрому" доведеться прокачати через Україну не менше 50 млрд кубометрів", - зазначив Сологуб.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що якщо контракт на транзит газу з Росії не буде продовжено на 2020 рік, кілька українських міст можуть залишитися без опалення.

28 жовтня у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу. Очікується, що сторони можуть досягти угоди про транзит газу в 2020 році.