"Газпром" другий місяць поспіль продає газ в Європу собі в збиток

Середня митна вартість експорту російського газу в Європу в червні 2020 року впала до 82 доларів за 1 тисячу кубометрів. Це нижче за ціну рівня беззбитковості "Газпрому".

Про це повідомляється на сайті Федеральної митної служби Росії.

За даними митниці, у травні експортна ціна газу залишала 94 доларів за 1 тисячу кубометрів, у квітні - 109 доларів, у березні - 125 доларів, у лютому - 143 доларів, у січні - 162 долара.

За оцінкою агентства Fitch Ratings, рівень беззбитковості поставок російського газу в Європу становить 105 доларів за 1 тисячу кубометрів (собівартість видобутку, НДПІ, транзит по території Росії, транспортування до європейських ринків).

У підсумку експортна виручка "Газпрому" за перше півріччя 2020 року склала 11,3 млрд доларів, що на 52,2% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2020 року середня митна вартість імпортного природного газу в Україні зросла на 59,1% до 140,62 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія не планує відновлювати закупівлі природного газу в Росії, припинені в кінці 2015 року.