"Газпром" повернувся до контрактних обсягів транзиту газу через Україну

"Газпром" рапортує про збільшення поставок до ЄС, але факти говорять про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів в 109 млн кубометрів після зниження майже до 57 млн кубометрів в перші дні листопада", - зазначив він.

За його словами, ніяких додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, "Газпром" не забронював. Тому про збільшення поставок до ЄС через Україну мова не йде.

Він також підкреслив, що рік тому "Газпром" прокачував 178,4 млн кубометрів газу на день, в 2019 році - 277,3 млн кубометрів.

"Україна готова транзитувати до 250 млн кубометрів на добу, що в 2,5 рази перевищує наявний транзит", - додав Макогон.