"Газпром" збільшив газовий транзит по території України майже до максимуму

Російський "Газпром" в останні тижні Газпром збільшив транзит через Україну практично до максимуму. Про це повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, транзит російського газу зріс до 294 млн кубометрів на добу.

Макогон вважає, що "Газпром" особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 1 січня 2020 року.

"Можна зробити висновок, що "Газпром" докладає максимум зусиль для того, щоб максимально скоротити необхідність відбору газу з ПСГ європейських за рахунок збільшення поставок через Україну з метою його реалізації пізніше по більш високим цінам. А ціни безсумнівно будуть вищими, якщо "Газпром" припинить транзит", - додав Макогон.

Зазначимо, з 1 січня 2020 року закінчується термін транзитного газового контракту між Україною і Росією. Всього по території України в 2019 році буде прокачано близько 90 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що пропозиція підписати договір з "Газпромом" на рік є неприйнятною для України.