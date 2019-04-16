Російський монополіст "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу по Україні. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Повідомляється, що за останній тиждень "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту по українському маршруту через ремонт на трубопроводі Ямал-Європа.

"За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 млн кубометрів і зараз становлять орієнтовно 300 млн кубометрів", - йдеться в повідомленні.

У НАК підкреслили, що таке збільшення транзиту можливо завдяки надійності української ГТС. У компанії також додали, що це показує необґрунтованість будівництва російською стороною обхідних маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм.

На даний момент Данія не може назвати терміни вирішення за маршрутом "Північного потоку-2". Данія - остання з країн ЄС, яка не погодила його маршрут. Раніше дозволи дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.