"Газпром" різко скоротив транзит по території України

Транзит російського газу по території України на початку 2021 року скоротився приблизно на третину до 130 млн кубометрів на добу. При цьому "Оператор ГТС України" готовий забезпечити більші обсяги.

Про це директор ТОВ "Оператор ГТС України" Макогон Сергій написав на своїй сторінці в Facebook.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з приблизно 180 млн на добу (кінець грудня) до приблизно 130 млн на добу (початок січня)", - повідомив він.

При цьому Макогон зазначив, що "Оператор ГТС України" готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна готові забезпечити додаткові обсяги транзиту газу в Європу.

Як нагадав Макогон, в контракті "Газпрому" з "Нафтогазом" на 2021 рік заплановано зниження транзиту до 40 млрд кубометрів (з 65 млрд кубометрів до 2020 року).

"Спочатку для транзиту на 2021 рік були заброньовані потужності з розрахунку 40 млрд кубометрів в рік (113 млн кубометрів на день), але ймовірно цих обсягів недостатньо через проблеми з запуском Північного потоку - 2 і Турецького потоку - 2", - зазначив він.