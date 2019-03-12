"Газпром" припинить транзит газу через Україну в Туреччину з 2020 року

Влада Болгарії отримали лист від "Газпром експорту" про припинення транзиту

Власти Болгарии получили письмо от "Газпром экспорта", в котором компания проинформировала о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минэнерго Болгарии Теменужки Петковой местному телеканалу bTV.

По ее словам, если вторая ветка "Турецкого потока" не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с "Газпрома" транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.

При этом в "Газпроме" российским СМИ заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.

Напомним, сегодня в Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществление проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Добавим, что посол США в Берлине Ричард Гренелл заявлял, что проект газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2" разработали для транспортировки российского газа в Европу без украинского интереса.