"Газпром" підтвердив готовність надати Україні знижку на газ

Російська компанія "Газпром" на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію щодо прямих поставок із знижкою в розмірі 25%. Про це на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що на зустрічі з Путіним глава "Газпрому" заявив, що першочерговим питанням будуть поставки російського газу безпосередньо в Україну. При цьому Путін підкреслив необхідність транзитного контракту через українську ГТС.

"У разі укладення прямого договору на постачання газу з "Газпромом", ціна газу для кінцевого споживача на Україні може бути на 25% нижчою поточного рівня", - додав Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін провів зустріч з главою "Газпрому" перед тристоронніми газовими переговорами, на якій заявив, що російська сторона повинна платити за користування газотранспортною системою України.

Відзначимо, сьогодні президент Європейської комісії та комісар з питань енергії Марош Шефович заявив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.