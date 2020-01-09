"Газпром" відмовився від компенсацій за поставки на окупований Донбас

Російська компанія "Газпром" в рамках угод з НАК "Нафтогаз України" повністю відмовилася від претензій на оплату поставок газу на окупований Донбас. Про це на прес-конференції заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в старому контракті на транзит і поставки газу були прописані точки входу до ГТС України, які на сьогодні знаходяться на окупованому Донбасі.

"На кінець 2019 року жодні поставки на окуповану територію Донбасу українська сторона не повинна оплачувати", - підкреслив Вітренко.

Він також уточнив, що "Газпром" відмовився від претензій в рамках нових домовленостей про транзит.

Нагадаємо, в травні 2018 року вже після рішення Стокгольмського арбітражу на користь України "Газпром" перестав надсилати рахунки за поставки на окуповані території Донецької та Луганської областей. У той же час, станом на грудень 2017 року претензії російського газового монополіста за цими поставками сягнули 1,3 млрд доларів.

До цього повідомлялося, що Стокгольмський арбітраж у рамках процесу розглядав поставки газу на окупований Донбас, а "Газпром" добивався, щоб суд не приймав окремих рішень з цього кейсу.