"Газпром" відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності України

Крім того, "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа" через Польщу на четвертий квартал, а також на перші три квартали 2022 року. На аукціон були виставлені тверді транзитні потужності на 89 млн куб. м в суки.

Нагадаємо, російський "Газпром" 27 липня знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень.

Після цього ціни на газ на європейському хабі TTF досягли рівня 500 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язане з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Зазначимо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.