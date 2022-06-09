Російські авіакомпанії через санкції можуть перенести бізнес до Туреччини, - Bloomberg

Деякі російські авіакомпанії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Мета - обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними Bloomberg, можливість релокації до Туреччини розглядають Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, та Anex Tourism Group (перевізник Azur Air). Також повідомляється, що представники авіакомпаній ведуть переговори про лізинг літаків.

Авіакомпанії Azur Air і Nordwind в основному займаються перельотами на туристичних напрямках. Незважаючи на те, що вони базуються в Росії, ними керують турецькі бізнесмени.

За словами одного з джерел, Anex може розмістити свій підрозділ в Антальї. Група веде переговори з Dubai Aerospace Enterprise і Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp.