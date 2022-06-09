ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські авіакомпанії через санкції можуть перенести бізнес до Туреччини, - Bloomberg

Новость на русском →
Москва, Четвер 09 червня 2022 21:59
Російські авіакомпанії через санкції можуть перенести бізнес до Туреччини, - Bloomberg Фото: російські авіакомпанії можуть через санкції переїхати до Туреччини (freepik)
Автор: Юлія Бойко

Деякі російські авіакомпанії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Мета - обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, можливість релокації до Туреччини розглядають Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, та Anex Tourism Group (перевізник Azur Air). Також повідомляється, що представники авіакомпаній ведуть переговори про лізинг літаків.

Авіакомпанії Azur Air і Nordwind в основному займаються перельотами на туристичних напрямках. Незважаючи на те, що вони базуються в Росії, ними керують турецькі бізнесмени.

За словами одного з джерел, Anex може розмістити свій підрозділ в Антальї. Група веде переговори з Dubai Aerospace Enterprise і Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp.

Нагадаємо, західні санкції змусили лізингові компанії припинити угоди про оренду з російськими компаніями. Останні відмовилися повернути літаки після того, як російський уряд вимагав перереєструвати повітряні судна.

Також повідомлялося, що російський державний "Аерофлот" через санкції може почати розбирати літаки на запчастини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Санкції проти Росії Авиакомпания
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей