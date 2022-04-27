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"Газпром" домігся зростання цін на газ в Європі заявами про припинення поставок до Польщі і Болгарії

Фото: ціни на газ зросли після заяв Газпрому (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біржова ціна на газ в Європі 27 квітня різко зросла після того, як російський "Газпром" вирішив припинити поставки в Польщу і Болгарію. Вартість травневого ф'ючерсу на TTF зросла на 22% до 1330 доларів 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

"Газпром" заявив, що повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща). Російський монополіст обґрунтував це тим, що вирішив і вимагати від них оплати газу в рублях. Польща і Болгарія відмовилися порушувати умови контрактів.

Раніше Болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz отримала повідомлення від російського "Газпрому" про припинення поставок газу з 27 квітня.

Водночас дані свідчать російський газ як і раніше надходить до Польщі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціна на газ