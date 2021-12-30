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"Газпром" десятий день відмовляється від постачання по газопроводу "Ямал-Європа"

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Москва, Четвер 30 грудня 2021 10:18
"Газпром" десятий день відмовляється від постачання по газопроводу "Ямал-Європа" Фото: "Газпром" десятий день відмовляється від постачання по газопроводу "Ямал-Європа" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 грудня "Газпром" відмовився бронювати потужності газопроводу "Ямал-Європа" для транзиту через Польщу. Таким чином компанія вже десятий день не замовляє доступу до трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи бронювання GSA Platform.

Зазначимо, що зазвичай по цьому газопроводу російський газ доставляється в Західну Європу, однак десятий день він йде по реверсу в Польщу.

Відповідно до даних, сьогодні для бронювання було доступно 89,1 млн кубометрів у точці входу до польської ділянки магістралі, яка є для "Газпрому" одним з основних маршрутів постачання газу до Європи.

Втім, пропозиція залишилася незатребуваною.

Нагадаємо, з 21 грудня прокачування російського газу в західному напрямку газопроводом Ямал-Європа до Німеччини було припинено, і постачання розгорнулося у зворотному напрямку - до Польщі.

Додамо, віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова збільшувати постачання газу до Європи. Він уточнив, що для цього Газпрому потрібні довгострокові контракти.

Разом з тим президент РФ Володимир Путін заявив, що додаткові обсяги російського газу почнуть надходити в Європу відразу після запуску "Північного потоку-2". За його словами, Москва виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.

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Газпром Європа Транзит газу
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