Газовий шантаж: РФ знижує постачання "Північним потоком" до 20%

Повідомляється, що компанія зупиняє ще один турбінний агрегат, який перекачує паливо.

На цьому тлі газ в Європі виріс в ціні більше ніж на 12%, перевищивши позначку в 1890 доларів за тисячу куб. м.

Як повідомлялося, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть вибирати заходи, за допомогою яких будуть відбуватися скорочення.

Німеччина вже послала російському президенту Путіну чіткий сигнал у відповідь на газовий шантаж, а Європейський союз заявив, він представить надзвичайні плани щодо обмеження споживання газу.

При цьому в Україні вже різко висловилися щодо газового шантажу Путіна проти Європи. У МЗС закликали дати Росії удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності від неї.

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