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Газовий контракт Угорщини та Росії: "Нафтогаз" оцінив втрати України

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Київ, Середа 29 вересня 2021 17:00
Газовий контракт Угорщини та Росії: "Нафтогаз" оцінив втрати України Фото: у Нафтогазі оцінили втрати України від угоди РФ і Угорщини щодо газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора з інтегрованих комунікацій НАК Максима Белявського.

За його словами, зниження обсягів прокачування газу через українську ГТС на 4,5 млрд кубічних метрів призведе до необхідності збільшити кількість агрегатів для підтримки належного тиску в системі.

При цьому, зазначив Белявський, щорічна витрата газу зросте приблизно на 50 млн кубометрів. "Дуже легко розрахувати, скільки це буде в грошовому еквіваленті", - додав він.

Нагадаємо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України. Українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою, у відповідній реакції угорське МЗС назвало таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Газовий контракт Угорщини з"Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду".

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Російська Федерація Угорщина Нафтогаз України
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