Газовий контракт Угорщини та Росії: "Нафтогаз" оцінив втрати України

Газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора з інтегрованих комунікацій НАК Максима Белявського.

За його словами, зниження обсягів прокачування газу через українську ГТС на 4,5 млрд кубічних метрів призведе до необхідності збільшити кількість агрегатів для підтримки належного тиску в системі.

При цьому, зазначив Белявський, щорічна витрата газу зросте приблизно на 50 млн кубометрів. "Дуже легко розрахувати, скільки це буде в грошовому еквіваленті", - додав він.