RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Газовые доходы России обвалились до времен пандемии

Фото: газовый экспорт РФ в Европу с прошлого года упал почти вполовину (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Бюджет России третий год подряд теряет доходы от экспорта газа. Причина заключается в рекордном сокращении поставок "Газпрома" в ЕС, тогда как трубопровод в Китай не способен компенсировать потерянную выручку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

К ноябрю 2025 года в российский бюджет поступило 420 млрд рублей (5,4 млрд долларов) экспортных пошлин на газ. Прогнозируемые поступления до конца года составляют около 470 млрд рублей (5,9 млрд долларов).

По сравнению с 2024 годом газовые доходы РФ сократились на 4%, а с 2023-м - на 17%. Нынешние поступления в российский бюджет могут стать самыми низкими со времен пандемии - в 2020 году в бюджет РФ поступило 439,1 млрд рублей (5,62 млрд долларов).

Китай в этом году закупит 38,7 млрд кубометров российского газа, при этом экспорт в ЕС упал еще на 45% против 2024 года на фоне остановки транзита через Украину. Сейчас его объемы являются самыми низкими с начала 1970-х годов.

По результатам этого года страна-агрессор продаст в страны дальнего зарубежья 78 млрд кубометров газа, что в 2,6 раза меньше 2018-2019 годов. При этом, по мнению аналитиков, китайское направление постепенно компенсирует часть утраченного рынка Европы.

 

Экспорт российского газа в Китай

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Страна-агрессор поставляет газ китайцам по сниженной цене.

Отметим, российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКитайГаз