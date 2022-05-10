Газопостачання в Ірпіні відновлено на 69%, - ОВА

У місті Ірпінь Київської області газ відновлено на 69%. З початку робіт газопостачання відновили у 119 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"У місті Ірпінь газ відновлено на 69%", - йдеться в повідомлення.

Відзначається, що у селі Мощун Гостомельської громади відновлено газопостачання, наразі продовжуються роботи по пуску газу та ремонтні роботи до окремих об’єктів по витоках та по заявках споживачів.

"Без газопостачання залишається лише село Почепин Бучанського району - тривають роботи з розмінування", - додали в ОВА.