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Газопостачання в Ірпіні відновлено на 69%, - ОВА

Фото: газоснабжение в Ирпене восстановлено на 69% (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Ірпінь Київської області газ відновлено на 69%. З початку робіт газопостачання відновили у 119 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"У місті Ірпінь газ відновлено на 69%", - йдеться в повідомлення.

Відзначається, що у селі Мощун Гостомельської громади відновлено газопостачання, наразі продовжуються роботи по пуску газу та ремонтні роботи до окремих об’єктів по витоках та по заявках споживачів.

"Без газопостачання залишається лише село Почепин Бучанського району - тривають роботи з розмінування", - додали в ОВА.

Як повідомлялось, 7 травня відновили залізничний міст, який сполучає Ірпінь із Києвом. Перша електричка зі столиці уже прибула на ірпінський вокзал.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто на 100% опрацьоване саперами.

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