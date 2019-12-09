Газопровід "Північний потік-2" не збудують вчасно

У понеділок, 9 грудня, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" повідомила, що не зможуть вкластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об'єкта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, планувалося, що компанія завершить будівництво газопроводу у найближчі місяці.

"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проект згідно з усіма правовими та технічними нормами", - наголосили в компанії.

Утім, представники компанії не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови. Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію.

На даний момент прокладено вже 2,1 тис. кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Російської Федерації до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

Приблизно така сама кількість газу щороку з Росії надходить газопроводом "Північний потік-1", який був введений у експлуатацію раніше.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів включив санкції проти "Північного потоку-2" у законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Санкції будуть застосовуватися до компаній, що займаються прокладкою російського газопроводу.

Крім того, за словами президента США Дональда Трампа, він ще не визначився з санкціями щодо проекту газопроводу "Північного потоку-2". За його словами, це питання Німеччина повинна вирішувати самостійно.