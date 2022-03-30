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World Central Kitchen готова допомогти українським аграріям та залучити власні ресурси, - Свириденко

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Середа 30 березня 2022 11:51
World Central Kitchen готова допомогти українським аграріям та залучити власні ресурси, - Свириденко Фото: Юлія Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Організація World Central Kitchen готова допомогти українським аграріям та залучити власні ресурси для поповнення запасів насіння, закупки добрив та агрохімікатів для проведення посівної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлію Свириденко після зустрічі з представниками організації.

Ця організація вже працює в Україні в рамках діяльності волонтерської ініціативи Chefs For Ukraine, яка забезпечує готовими стравами людей, що постраждали у зоні бойових дій.

"Разом ми плануємо забезпечення продовольством не тільки завтра, але і післязавтра, і не тільки в Україні, але і на Близькому Сході та Африці, адже від успішності посівної в Україні залежить і світова продовольча безпека", - зазначила Свириденко.

За її словами, держава не залишиться осторонь та також надасть підтримку аграрному бізнесу через механізм безвідсоткового кредитування для придбання техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, поповнення обігових коштів тощо.

"Державі та громадському сектору важливо об’єднати зусилля для допомоги українським аграріям. Адже перед ними стоять небачені досі виклики - провести посівну в умовах воєнного стану", - наголосила міністер.

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