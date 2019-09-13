Газ за літньою ціною: як українці можуть зекономити на оплаті "комуналки"

За минулі кілька місяців вартість газу для побутових споживачів помітно впала – приблизно на 25%. До 30 квітня діяла єдина ціна у розмірі 7858,3 гривень за тис. куб. м, а, починаючи з травня, вона щомісяця знижувалася, і у серпні склала 5912,49 гривень за тис. куб. м. Ці ціни не враховують тільки вартість розподілу палива газзбутами.

Влітку попит на газ традиційно нижче, тому і ціни падають. Але вже в опалювальний сезон попит зростає, що впливає і на зростання ціни газу. Щоб згладити ціновий тиск на українців, "Нафтогаз" ініціював програму "Газовий запас". Згідно з умовами програми, кожне домогосподарство може закупити паливо на опалювальний сезон у розмірі до 25 тис. куб. м і використовувати його до 31 березня 2020 року.

Умови акції на "літній" газ

Ініціатива НАК йде у ціновому тренді останніх місяців і пов'язана з обвалом цін на біржах, які торгують газом в країнах ЄС. Вартість газу на цих майданчиках враховується в розрахунках ціни палива для українських споживачів. Вартість природного газу в Європі почала різко знижуватися з другої половини квітня і, судячи з тенденції, буде зменшуватися далі.

"Нафтогаз" пропонує паливо за ціною трохи вище серпневої – 6184,16 грн за тис. куб. м. На думку голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо створити запас завчасно, то це допоможе заощадити близько 25% коштів на опалення в зимовий період. Це означає, що ціна газу без "акції" від "Нафтогазу" буде дещо вище, ніж у минулому сезоні.

Для того щоб скористатися цією опцією, достатньо підписати одну додаткову угоду у Центрі обслуговування клієнтів газзбуту, або через електронний кабінет постачальника газу, і оплатити обсяг палива. Під час відбору газу в опалювальний сезон треба буде додатково заплатити лише вартість доставки регіональним постачальникам. Але цією можливістю українці можуть скористатися тільки до 25 вересня.

"Така ініціатива справедлива і дійсно дозволяє заощадити кошти. Але часу виділено недостатньо, адже цінові тренди на європейському ринку дозволяли НАКу почати таку акцію ще у червні. Було б доцільно терміни прийому заявок від побутових споживачів продовжити, наприклад, до 15 жовтня", – вважає експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

За підсумками першої декади вересня, як повідомили у НАКу, у рамках пропозиції "Газовий запас" договори підписали понад 13 тисяч сімей.

"Угоду підписав кожен четвертий з тих, хто звернувся в місцевий Центр обслуговування клієнтів, щоб з'ясувати особливості пропозиції – це високий показник, який свідчить про актуальність і вигідність пропозиції", – сказали РБК-Україна у прес-службі "Нафтогазу".

Програма "Газовий запас" поки діє тільки для індивідуальних домогосподарств. Але в "Нафтогазі" планують розширити дію програми також на підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) та ОСББ з власними котельнями. Цей нюанс дуже важливий, оскільки від ціни газу для ТКЕ і ОСББ залежить розмір комунальних платежів для мешканців багатоквартирних будинків.

"Закупівля ТКЕ та ОСББ газу на зиму за вигідною літньою ціною – це потенційна економія для споживачів тепла, які проживають у будинках з централізованим опаленням. Розраховуємо, що вони зможуть скористатися цими перевагами найближчим часом", – уточнили в прес-службі НАК.

Але, враховуючи досить стислі терміни дії програми, виникають великі сумніви в тому, що підприємства теплокомуненерго зможуть скористатися її перевагами. В іншому випадку доведеться продовжувати дію програми "Газовий запас" на більш пізні терміни. "Якщо в останні тижні дії пропозиції її популярність продовжить зростати, ми будемо шукати спосіб, щоб її продовжити", – додали в "Нафтогазі".

Скільки можна заощадити

РБК-Україна підрахувало, як зміняться платежі побутових споживачів за природний газ в опалювальний сезон, якщо закупити газ за програмою "Газовий запас" у порівнянні з ціною газу минулого опалювального сезону. Для розрахунків взято опалювальна площа до 100 кв. м при підтримуваній температурі +18 C°, використовуючи котел українського виробництва потужністю 12,5 кВт з витратою газу 1,4 куб. м на годину.

Оскільки тарифи для розподілу палива у всіх регіональних газзбутів різні, то в якості прикладу було взято тариф ПАТ "Київгаз", який діє у місті Київ.

Кінцева ціна для побутового споживача у минулий опалювальний сезон становила 8548,92 грн за тис. куб. м. Кінцева ціна за програмою "Газовий запас" з урахуванням надбавки постачальника (2,5%), тарифу на постачання магістральними трубопроводами (188,63 грн) і тарифу ПАТ "Київгаз" (254,28 грн) складе 6438,44 грн за тис. куб. м.

Листопад і березень можна вважати входом і виходом з опалювального сезону, тому тут витрата менше – близько 200-300 куб. м. у місяць. Три зимових місяці найхолодніші, тому тут витрата складе 400-500 м. куб

При ціні в минулому сезоні:

У листопаді та березні: 200-300 куб. м. * 8,54892 грн*куб. м =1710-2565 грн

Січень-лютий: 400-500 м. куб * 8,54892 грн*куб. м = 3420-4275 грн

При ціні за програмою "Газовий запас":

У грудні і березні: 200-300 куб. м. * 6,44 грн*куб. м = 1288-1932 грн

Січень-лютий: 400-500 м. куб * 6,44 грн*куб. м = 2576-3220 грн

Економія становить 24,68%.

Ці розрахунки актуальні у разі збереження ціни природного газу на рівні минулого опалювального сезону. Однак НАК вже спрогнозував ціну для населення і підприємств ТКЕ на листопад та грудень цього року на рівні 9025,93 грн за тис. куб м (без вартості розподілу газу регіональними постачальниками). Ця ціна може коригуватися як у бік підвищення, так і у бік зниження, але вона вже на 15% вище, ніж у минулому році.

Аж до кінця року з цінами ситуація більш менш зрозуміла, чого не скажеш про ціни у 2020 році. Буде ціна нижче або вище минулорічної, спрогнозувати досить складно. На це впливає ряд факторів, головні з яких – наявність вільних обсягів газу на європейському ринку для України і результат переговорів щодо продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року.

Вже зараз Україна та країни ЄС готуються до непростих газових переговорів, наповнюючи всі існуючі сховища газу. Якщо сторонам не вдасться домовитися про транзит російського палива в країни ЄС через Україну, наша країна втратить джерело для реверсу природного газу. І всі надії тільки на поставки з ЄС і внутрішній видобуток.

"Палива в українських газових сховищах вистачить на два місяці, проте опалювальний період закінчується не в лютому, а на початку квітня. Розрахувати навіть приблизно вартість газу для українців і розмір комунальних платежів практично неможливо", – говорить директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

На розмір комунальних платежів впливають й інші причини. Україна має внутрішній резерв для певного зниження цін на паливо за рахунок більш ефективного внутрішнього адміністрування підприємств ЖКГ. Для цього слід провести повний і прозорий аудит всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу, оптимізувати всі господарські процеси та усунути існуючі корупційні схеми, переконані експерти. А вже потім, на підставі результатів перевірки монополістів, провести відповідні коригування комунальних тарифів.