"Гаюн" посчитал, сколько дронов РФ залетели в Беларусь во время ночной атаки по Украине
В ночь с 5 на 6 декабря в Беларусь залетели десять дронов РФ во время атаки по Украине. Они заходили по так называемому "белорусскому коридору".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"Ночью с 5 на 6 декабря зафиксировано минимум 10 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины и РФ", - говорится в сообщении.
Дроны, по данным "Гаюна", вновь заходили в Беларусь прямо из России, уже традиционно проходили через "беларусский коридор" и двигались в направлении Гомеля, Лоева и Мозыря.
"Первый заход был в 22:07, а дальнейшие - 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 и 03:36", - отметили в мониторинговой группе.
Десять "Шахедов" залетели в Беларусь во время атаки РФ по Украине 6 декабря (t.me/Hajun_BY)
Атаки РФ по Украине
Российские войска постоянно обстреливают Украину дронами. Причем, изначально беспилотники не залетали в Беларусь, а впервые заход БПЛА в Беларусь случился в июле 2024 года.
Отметим, что максимальный рекорд по залету дронов в Беларусь был установлен 24-25 ноября, когда залетели 38 беспилотников.
Отметим, что во время атаки по Украине на 6 декабря Россия запустила больше 50 дронов. ПВО сбила 32 из них, еще два залетели в Беларусь.
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