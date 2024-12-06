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"Гаюн" посчитал, сколько дронов РФ залетели в Беларусь во время ночной атаки по Украине

Беларусь, Пятница 06 декабря 2024 10:14
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"Гаюн" посчитал, сколько дронов РФ залетели в Беларусь во время ночной атаки по Украине Фото: десять "Шахедов" залетели в Беларусь во время атаки РФ по Украине 6 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с 5 на 6 декабря в Беларусь залетели десять дронов РФ во время атаки по Украине. Они заходили по так называемому "белорусскому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Ночью с 5 на 6 декабря зафиксировано минимум 10 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины и РФ", - говорится в сообщении.

Дроны, по данным "Гаюна", вновь заходили в Беларусь прямо из России, уже традиционно проходили через "беларусский коридор" и двигались в направлении Гомеля, Лоева и Мозыря.

"Первый заход был в 22:07, а дальнейшие - 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 и 03:36", - отметили в мониторинговой группе.

&quot;Гаюн&quot; посчитал, сколько дронов РФ залетели в Беларусь во время ночной атаки по Украине

Десять "Шахедов" залетели в Беларусь во время атаки РФ по Украине 6 декабря (t.me/Hajun_BY)

Атаки РФ по Украине

Российские войска постоянно обстреливают Украину дронами. Причем, изначально беспилотники не залетали в Беларусь, а впервые заход БПЛА в Беларусь случился в июле 2024 года.

Отметим, что максимальный рекорд по залету дронов в Беларусь был установлен 24-25 ноября, когда залетели 38 беспилотников.

Отметим, что во время атаки по Украине на 6 декабря Россия запустила больше 50 дронов. ПВО сбила 32 из них, еще два залетели в Беларусь.

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