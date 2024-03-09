На Гаити массовое восстание банд. США рассматривают возможность переброски морпехов

Массовое восстание гаитянских банд началось в середине прошлой недели. Самые мощные банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, в результате чего исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри не смог вернуться из заграничной поездки. Из-за восстания на Гаити было объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает ABC со ссылкой на собственные источники, последнее нападение гаитянских банд было масштабным, скоординированным и быстрым. Банды одновременно атаковали президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. В ходе боев было убито около десятка нападавших.

Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть Гаити, а посольство США разместило на своем сайте предупреждение.

В то же время издание Marine Corps Times узнало от американского военного чиновника о намерениях Вашингтона отправить подразделение морпехов на Гаити. Представитель Пентагона сказал Marine Corps Times, что такой запрос поступил в оборонное ведомство от Госдепа США.

Восстание на Гаити

Напомним, на прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году. После этого гаитянские власти объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице.

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