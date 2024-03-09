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На Гаїті масове повстання банд. США розглядають можливість перекидання морпіхів

Фото: морпіхів США можуть перекинути на Гаїті (flickr.com/us-pacific-command)
Автор: Дмитро Левицький

На Гаїті спалахнуло масове повстання банд, яке супроводжується нападами на урядові будівлі. В США на тлі повстання обдумують можливість перекидання на Гаїті елітного підрозділу морської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та Marine Corps Times.

Масове повстання гаїтянських банд почалося в середині минулого тижня. Найпотужніші банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, в результаті чого виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі не зміг повернутися з закордонної поїздки. Через повстання на Гаїті було оголошено надзвичайний стан.

Як повідомляє ABC з посиланням на власні джерела, останній напад гаїтянських банд був масштабним, скоординованим та швидким. Банди одночасно атакували президентський палац, міністерство внутрішніх справ і штаб-квартиру поліції західного округу Гаїті. В ході боїв було вбито близько десятка нападників.

Державний департамент США закликав американських громадян покинути Гаїті, а посольство США розмістило на своєму сайті попередження.

Водночас видання Marine Corps Times дізналося від американського військового чиновника про наміри Вашингтона відправити підрозділ морпіхів на Гаїті. Представник Пентагону сказав Marine Corps Times, що такий запит надійшов до оборонного відомства від Держдепу США.

Повстання на Гаїті

Нагадаємо, минулого тижня на Гаїті банди захопили дві в'язниці та звільнили 4000 в'язнів, зокрема причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моіса у 2021 році. Після цього гаїтянська влада оголосила надзвичайний стан та запровадили нічну комендантську годину в столиці.

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