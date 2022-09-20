Россияне вымещают на мирных жителей свою злость от провалов на фронте, - перехват СБУ

Российские оккупанты продолжают вымещать свое отчаяние и злость от успехов ВСУ на мирных граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта, который обнародовала СБУ .

По его словам, россияне на фоне череды провалов на фронте насилуют женщин и их ненавидит все мирное население.

При этом он отмечает, что его подразделение оказалось в окружении в Донецкой области и несет колоссальные потери. Но отступать они не могут, поскольку им за это может грозить расстрел.

Также, по словам оккупанта, у него уже сдали нервы и он хочет в отпуск, но военное командование РФ "ни ротацию не проводит, ни отпуска не дает".