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Гайдай подтвердил, что получит должность посла в Казахстане

Фото: бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook com odalug)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 марта, бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время интервью с журналистом Василием Головановым.

Он сообщил, что на его место, скорее всего, будет поставлен военный человек. А он тем временем займется другим "фронтом".

"Меня направят на другой "фронт", в этом случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа в другом направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь", - заявил Гайдай.

Однако он отметил, что все может измениться, если президент Украины Владимир Зеленский увидит его на другом направлении, по его словам, он без раздумий согласится с решением президента.

Напомним, вчера Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

После чего представитель президента сообщил, что Луганскую ОВА может возглавить военный.

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