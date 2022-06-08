Гайдай пояснив, що насправді відбувається в Сєвєродонецьку

"Насправді в місті йдуть бої. Тому вони кидають туди всі резерви і палять з усього, що у них є", - заявив він.

За словами глави ОВА, пару днів тому українські спецназівці зайшли і зачистили майже половину міста.

"Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його з землею авіаударами і артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що ЗСУ знову контролюють тільки околицю міста.

"Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде", - додав глава ОВА.