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Гайдай пояснив, що насправді відбувається в Сєвєродонецьку

Фото: Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Для російських військових захоплення Сєвєродонецька принципова позиція, оскільки Москва вже заявила, що місто повністю контролюється окупантами. Тому ситуація по Сєвєродонецьку дуже важка.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Насправді в місті йдуть бої. Тому вони кидають туди всі резерви і палять з усього, що у них є", - заявив він.

За словами глави ОВА, пару днів тому українські спецназівці зайшли і зачистили майже половину міста.

"Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його з землею авіаударами і артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що ЗСУ знову контролюють тільки околицю міста.

"Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, Maxar Technologies опублікувала кілька супутникових знімків, на яких видно серйозні руйнування Слов'янська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Раніше в британській розвідці заявили, що російські війська не змогли просунутися в районі Сєвєродонецька і Попасній.

Раніше повідомлялося, що командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.

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