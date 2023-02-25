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Гайдай назвал направления в Луганской области, где наступления врага не прекращаются

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не прекращают наступления на Сватовском и Кременском направлении. При этом действия врага остаются безуспешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация остается "стабильно тяжелой", но контролируемой украинскими силами обороны.

"Наступления россиян не останавливаются ни на одном направлении - ни на Сватовском, ни на Кременском. Все попытки врага в последние дни безуспешны", - сказал Гайдай.

Он также рассказал, что на Сватовском направлении оккупанты пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись.

При этом на Кременском направлении двое суток назад из трех ушедших в наступление рот россиян вражеские войска потеряли 70 человек погибшими и примерно столько же ранеными.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в течение двух недель зондируют оборону ВСУ вблизи Кременной и Сватового в Луганской области.

При этом, как стало известно, украинские военные ждут подходящего момента, чтобы начать полномасштабное наступление в Луганской области.

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ЛуганскВойска РФКременнаяВзрыв в Сватово