Гайдай назвал направления в Луганской области, где наступления врага не прекращаются

По его словам, ситуация остается "стабильно тяжелой", но контролируемой украинскими силами обороны.

"Наступления россиян не останавливаются ни на одном направлении - ни на Сватовском, ни на Кременском. Все попытки врага в последние дни безуспешны", - сказал Гайдай.

Он также рассказал, что на Сватовском направлении оккупанты пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись.

При этом на Кременском направлении двое суток назад из трех ушедших в наступление рот россиян вражеские войска потеряли 70 человек погибшими и примерно столько же ранеными.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в течение двух недель зондируют оборону ВСУ вблизи Кременной и Сватового в Луганской области.

При этом, как стало известно, украинские военные ждут подходящего момента, чтобы начать полномасштабное наступление в Луганской области.

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