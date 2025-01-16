В Индонезии началось извержение вулкана Ибу: тысячи жителей эвакуируются

Вчера, 15 января, произошло извержение вулкана, которое выбросило в небо густое облако пепла на высоту до четырех километров. Индонезийские власти начали эвакуацию около 3000 человек, проживающих вблизи вулкана Ибу на восточном острове Хальмахера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным вулканологического агентства Индонезии, извержение продолжалось около двух минут, после чего уровень опасности в близлежащих районах был повышен до максимального.

Эвакуация в срочном порядке

Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Мухари сообщил, что эвакуация жителей началась поздно вечером в среду. Приоритет был отдан 3000 жителям, которые расположены ближе всего к вулкану. Он также отметил, что в зоне риска находится около 13 000 человек.

Видео: LW World News

"Судя по ситуации на местах, она по-прежнему достаточно стабильна", - заявил Абдул Мухари.

Индонезия на линии "Огненного кольца"

Вулкан Ибу, как и многие другие в Индонезии, расположен на Тихоокеанском "Огненном кольце" - зоне повышенной вулканической и сейсмической активности. В стране насчитывается 127 действующих вулканов, и извержения происходят регулярно.

Mt Ibu в Индонезии сегодня утром (по местному времени) снова извергся...pic.twitter.com/ASWPvmxUA6 - Volcaholic (@volcaholic1) 15 января 2025 года

Видео: Volcaholic

В прошлом году вулкан Ибу уже проявлял активность, что в мае привело к эвакуации жителей из семи близлежащих сел.