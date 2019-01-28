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На Гавану обрушився потужний торнадо

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 11:26
На Гавану обрушився потужний торнадо
Фото: наслідки торнадо на Гавані (twitter.com Ginjjah)

В результаті торнадо постраждали 172 людини

У понеділок, 28 січня, в результаті торнадо, який обрушився на Гавану (Куба) загинули три людини. Про це заявив президент Куби Мігель Діас-Кориця Бермудес, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Також в результаті торнадо постраждали 172 людини. Повідомляється, що в Гавані спостерігаються перебої з електрикою.

На Гавану обрушився потужний торнадоФото: наслідки торнадо в Гавані (twitter.com Ginjjah)

Нагадаємо, 3 грудня 2018 року через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина. За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє постраждалих перебувають у лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження.

До цього в США від торнаду загинули  щонайменше чотири людини, інфраструктура постраждала від сильного вітру і повеней. Так, сильний вітер зареєстрували в штатах Кентуккі, Теннессі і Арканзас. Три випадки загибелі людей встановлені в штаті Кентуккі, четверта смерть - у штаті Арканзас.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 20 листопада, на півдні Італії біля міста Кротоні поїзд потрапив в торнадо, в результаті чого постраждали двоє людей. Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо - Кротоні.

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