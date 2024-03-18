Гауляйтера громады под Киевом отправили в тюрьму, он сдавал россиянам участников АТО
"Главу" оккупационной администрации Дымерской общины в Киевской области приговорили к 9 годам тюрьмы. Он помогал россиянам и сдавал данные о местных патриотах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами осужденный сообщил, что отныне он новоизбранный "глава" Дымерской общины.
Фото: Коллаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)
Он дал интервью российскому медиа, в котором рассказывал о лояльности оккупантов и необходимости сотрудничества с ними. В административном здании поселкового совета осуществлял прием граждан, раздавал жителям населенного пункта газеты с пропагандой вооруженной агрессии РФ против Украины и "гуманитарную помощь", которая поступала с территории страны-агрессора.
Гауляйтер подбирал людей для незаконного сотрудничества с ВС России, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины.
Кроме того, осужденный предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороны и депутатах среди местных жителей.
Его отправили в тюрьму
Суд признал жителя Киевской области виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины в условиях военного положения.
Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом сроком на 15 лет занимать должности в органах государственной власти и в органах местного самоуправления, а также организациях, предоставляющих публичные услуги. Сейчас мужчина находится под стражей.
Приговоры приспешникам России
Недавно сообщалось, что агент ФСБ корректировал ракетные удары россиян по Киеву. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.
Также жителя Сумской области приговорили к 10 годам тюрьмы, он передавал россиянам информацию о позициях Вооруженных сил Украины.
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