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Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы

Фото: гауляйтер временно оккупированного Бердянска Александр Сауленко (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко. В приговоре суда говорится о 15 годах тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"До 24 февраля 2022 года будущий предатель был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры. Однако уже тогда входил в пророссийскую партию "Союз левых сил" и ездил в Россию", - рассказал он.

По словам Федорова, после полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске.

"Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт в Россию", - добавил мэр Мелитополя.

Как сообщалось, житель Львова дистанционно организовал работу "пунктов обмена" валют в оккупированном Бердянске (Запорожская область). Правоохранители обнаружили и задержали его.

Напомним, Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Из морского порта временно оккупированного Бердянска россияне баржами вывозят пшеницу.

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Бердянск