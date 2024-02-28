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Гаубица, БТР и не только. ВСУ показали, как дроном уничтожают оккупантов

Украина, Среда 28 февраля 2024 15:37
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Гаубица, БТР и не только. ВСУ показали, как дроном уничтожают оккупантов Фото: ВСУ дронами уничтожают окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины разгромили технику российских военных с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.

Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады с помощью дрона ликвидировали ряд российской техники.

"Минус гаубица, БМП и противотанковая пушка", - сообщили военные.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412610 военных.

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