Гаубица, БТР и не только. ВСУ показали, как дроном уничтожают оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутных войск ВС Украины.

Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады с помощью дрона ликвидировали ряд российской техники.

"Минус гаубица, БМП и противотанковая пушка", - сообщили военные.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412610 военных.

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