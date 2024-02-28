Гаубиця, БТР і не тільки. ЗСУ показали, як дроном нищать окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою дрона ліквідували низку російської техніки.

"Мінус гаубиця, БМП і протитанкова гармата", - повідомили військові.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 412 610 військових.

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