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Гастроэнтеролог назвала неочевидные причины вздутия и как их избежать

Вторник 29 июля 2025 17:07
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Гастроэнтеролог назвала неочевидные причины вздутия и как их избежать Овощи и фрукты для легкого пищеварения летом - советы врача (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

С приходом лета и осени наш рацион обогащается свежими овощами, зеленью и бобовыми. Салаты и рагу становятся частыми гостями на столе, но нередко после их употребления возникает неприятное вздутие, боль или дискомфорт.

В интервью РБК-Украина гастроэнтеролог-диетолог, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Галина Анохина рассказала, почему так происходит и как правильно употреблять эти продукты, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Бобовые - скрытые "враги" вашего пищеварения

По словам специалиста, хотя овощи в целом не содержат много антинутриентов (веществ, препятствующих усвоению питательных веществ), бобовые культуры - горох, фасоль, соя - имеют их немало.

"Даже человека со здоровым желудочно-кишечным трактом, который три-четыре раза поест гороховую кашу, будет "раздувать", - объясняет гастроэнтеролог.

Это происходит потому, что бобовые содержат ингибиторы протеаз. Эти вещества подавляют наши собственные пищеварительные ферменты, в частности ферменты поджелудочной железы, что мешает организму хорошо переваривать пищу.

Чтобы избежать дискомфорта, перед употреблением бобовые обязательно надо замочить, а также есть их в умеренном количестве. Исключением является молодая спаржа и молодой зеленый горошек, хотя и ими не стоит злоупотреблять.

Когда стоит уменьшить порции

Главный принцип здорового питания - ориентироваться на работу собственного желудочно-кишечного тракта.

"Потребленная пища не должна вызывать вздутие, боли, диареи и т.д.", - отмечает эксперт.
Иногда, чтобы улучшить самочувствие, достаточно просто уменьшить в рационе количество продуктов, которые пищеварительная система переносит не очень хорошо. Это не всегда означает полный отказ от любимой пищи.

Фрукты и овощи без зерен - лучший выбор для пищеварения

Гастроэнтеролог отмечает, что организм очень хорошо переносит те фрукты и овощи, которые не имеют зерен. К таким относятся, например, морковь и мякоть тыквы.

Кабачки лучше освобождать от зерен перед приготовлением. Помидоры и огурцы также лучше употреблять без зерен.

Эти простые рекомендации помогут вам наслаждаться сезонными овощами и фруктами без неприятных последствий для пищеварения.

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