Гастроэнтеролог назвала неочевидные причины вздутия и как их избежать
С приходом лета и осени наш рацион обогащается свежими овощами, зеленью и бобовыми. Салаты и рагу становятся частыми гостями на столе, но нередко после их употребления возникает неприятное вздутие, боль или дискомфорт.
В интервью РБК-Украина гастроэнтеролог-диетолог, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Галина Анохина рассказала, почему так происходит и как правильно употреблять эти продукты, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Бобовые - скрытые "враги" вашего пищеварения
По словам специалиста, хотя овощи в целом не содержат много антинутриентов (веществ, препятствующих усвоению питательных веществ), бобовые культуры - горох, фасоль, соя - имеют их немало.
"Даже человека со здоровым желудочно-кишечным трактом, который три-четыре раза поест гороховую кашу, будет "раздувать", - объясняет гастроэнтеролог.
Это происходит потому, что бобовые содержат ингибиторы протеаз. Эти вещества подавляют наши собственные пищеварительные ферменты, в частности ферменты поджелудочной железы, что мешает организму хорошо переваривать пищу.
Чтобы избежать дискомфорта, перед употреблением бобовые обязательно надо замочить, а также есть их в умеренном количестве. Исключением является молодая спаржа и молодой зеленый горошек, хотя и ими не стоит злоупотреблять.
Когда стоит уменьшить порции
Главный принцип здорового питания - ориентироваться на работу собственного желудочно-кишечного тракта.
"Потребленная пища не должна вызывать вздутие, боли, диареи и т.д.", - отмечает эксперт.
Иногда, чтобы улучшить самочувствие, достаточно просто уменьшить в рационе количество продуктов, которые пищеварительная система переносит не очень хорошо. Это не всегда означает полный отказ от любимой пищи.
Фрукты и овощи без зерен - лучший выбор для пищеварения
Гастроэнтеролог отмечает, что организм очень хорошо переносит те фрукты и овощи, которые не имеют зерен. К таким относятся, например, морковь и мякоть тыквы.
Кабачки лучше освобождать от зерен перед приготовлением. Помидоры и огурцы также лучше употреблять без зерен.
Эти простые рекомендации помогут вам наслаждаться сезонными овощами и фруктами без неприятных последствий для пищеварения.
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