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Спасатели дважды попали под обстрел в Харьковской области

Новина українською →
Харьков, Вторник 03 января 2023 09:24
Спасатели дважды попали под обстрел в Харьковской области Фото: спасатели дважды попали под обстрел в Харьковской области (t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

Харьковские спасатели попали под обстрел во время тушения пожара в Двуречной и Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В частности, враг обстреливал города Купянск и Волчанск, пгт Двухлетняя и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеривка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Татарка .

"При тушении пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы - в пгт Двуречная и в Волчанске. К счастью, в течение суток от обстрелов никто не пострадал", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска в пятницу, 30 декабря, снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский, еще один раненый.

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