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Тушили 3 дня. В Киевской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки РФ

Фото: был ликвидирован сильный пожар на предприятии в Киевской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области пожарные сегодня утром, 15 июня, наконец ликвидировали пожар, который возник на предприятии еще трое суток назад из-за российской воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отметим, что возгорание на этом объекте произошло из-за падения обломков сбитых силами противовоздушной обороны ударных беспилотников врага.

Только теперь удалось потушить пожар на предприятии, рассказали чрезвычайники.

"Киевская область. 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня в результате вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении ГСЧС.

 

Пожар на предприятии в Киевской области

Напомним, утром 12 июня в Киевской областной военной администрации сообщили о пожаре на промпредприятии после ночной атаки противника с применением ракет и дронов-камикадзе.

На следующий день, 13 июня, в ГСЧС рассказали, что ликвидация пожара на данном объекте продолжается. На месте работали почти 300 спасателей и 100 единиц техники, а также 4 пожарных поезда.

Позже, 14 июня, чрезвычайники сообщили, что ликвидация огня продолжается, возгорание было локализовано, и спасатели работают на охлаждение.

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Киевская областьПожар